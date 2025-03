Need väikesed muudatused toidulaual panevad kaalu kolinal kukkuma

Hea enesetunde võti on tunda end oma nahas hästi – ja selleks pole vaja grammigi alla võtta. See öeldud, soojad suvekuud on lähenemas ja me käime õhemalt riides ning paljud tunnevad end pisut ebakindlalt. Kui tunned, et oled ummikus ja soovid teha pikaajalisi, tervislikke muudatusi, võivad mõned lihtsad muutused oluliselt mõjutada nii välimust kui ka enesetunnet. Ent ilus oled sa igal juhul!