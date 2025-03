Kui voodielu muutub üha igavamaks, võib süüdi olla see levinud harjumus

Hiljutine uuring, mis avaldati ajakirjas Menopause, leidis, et naised, kelle unekvaliteet on kehv, kogevad sagedamini seksuaalfunktsiooni häireid. Uuringus analüüsiti enam kui 3400 naise andmeid ning selgus, et halb uni – mitte niivõrd une kestus, vaid kvaliteet – on seotud madalama seksuaalse aktiivsusega.

NAMSi meditsiinidirektor dr Stephanie Faubion selgitas, et naistel, kes kannatavad unepuuduse all, on sageli ka väiksem seksuaaliha, eriti kui see tekitab neis stressi. «Kui väsinud naisel on valida une ja seksi vahel, valib ta iga kord une,» märkis ta.