Mida vähem seda toiduainet sinu taldrikul, seda rohkem eluaastaid kalendris

Kui arvad, et või teeb kõik paremaks, tasub uuesti mõelda. Uus teadusuuring näitab, et inimestel, kes söövad palju võid, on suurem risk enneaegu surra. Uuringus jälgiti umbes 221 000 keskealist osalejat, kellel polnud varasemaid tõsiseid terviseprobleeme, nagu südamehaigused, diabeet, vähk, Alzheimeri tõbi või hulgiskleroos.