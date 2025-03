«Mul pole enam hirmu öelda, mida ma tunnen,» ütles Berry. «See on võimas tunne, eriti naisele. Me ei koge seda alati.» 58-aastane Berry mõtteviis muutus vanusega. Ta sai 54-aastaselt teada, et on menopausis, kuid tema sümptomid diagnoositi esialgu ekslikult herpesena – mida ta kirjeldab õudse kogemusena. Ta avastas, et menopausi kohta teatakse liiga vähe, mistõttu ta otsustas ise midagi ette võtta. Ta asutas Respini – elustiiliplatvormi, mis pakub menopausialaseid teadmisi, terviseplaane ja kogukonnatuge. See andis talle selge eesmärgitunde ja enesekindluse oma vajaduste eest seista.

Üks viis, kuidas see enesekindlus avaldub, on seks – Berry ja tema partner naudivad seda nüüd teadlikult ja aeglaselt. See ei ole alati nii olnud. «Mõnikord tundus seks mulle lihtsalt kui eelroog,» tunnistas Berry. «See lihtsalt juhtus ja oli tehtud. Nüüd on see nagu viiekäiguline õhtusöök. Selles eluetapis on oluline võtta rohkem aega – ja ma pean ütlema, et seks on palju parem. Palju parem.»