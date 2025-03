ÜLLATAV Tori Spelling ei joo vett – ja tal on selleks kindlad põhjused

«The Beverly Hills, 90210» staar selgitas, et tema vastumeelsus vee vastu tuleb lapsepõlvest, kui tema ema, Candy Spelling, andis talle rohtu ja segas selle Coca-Cola siirupiga kokku. «Ma küsisin: «Mida sa siia panid? Mis sa mulle annad?» Ja ta vastas: «Mis sa arvad, et ma püüan sind mürgitada või?» meenutas Tori.

Tori, kes jagab endise abikaasa Dean McDermottiga viit last – Liam (17), Stella (16), Hattie (13), Finn (12) ja Beau (8) – lisas, et raseduse ajal sundis ta end laste pärast vett jooma. «Ma jõin vett nende, mitte enda pärast,» ütles Tori. «Ma võin kulistada klaasi veini kahe sekundiga alla, pole probleemi. Kui ma aga võtan paar lonksu vett, mida neelan ettevaatlikult, siis tunnen, et tahan oksendada. Ma vihkan vett, mul on selle vastu allergia.»