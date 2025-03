USKUMATU MUUTUMINE Maailma raskeim mees, kes ei suutnud voodistki tõusta, kaotas 542 kilo

Khalid bin Mohsen Shaari, Saudi Araabia mees, keda kunagi tunti kui maailma raskeimat inimest, on läbinud erakordse kaalulangetuse teekonna, mis on inspireerinud paljusid üle kogu maailma. Täna on ta 34-aastane ja elab kvaliteetset ja täisväärtuslikku elu, kuid selleni jõudmiseks pidi ta läbi käima füüsilisest ja vaimsest põrgust.