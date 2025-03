Kas su kodu meenutab vahel rohkem mesitaru kui rahulikku pesa? Hommikud algavad kaosega, õhtud lõpevad kurnatuses ning vahepeal püüad žongleerida töö, laste ja kodutöödega – ikka nii, et keegi ei kaotaks närve ega sokke. Lapsevanemaks olemine on justkui igapäevane olümpiaala, kus peamine eesmärk pole mitte täiuslikkus, vaid tasakaal. Just sellest räägib psühholoog Mirjam Hakkaja, kes aitab vanematel leida nutikaid ja praktilisi viise, kuidas muuta pere reeglid sujuvamaks ning hoida nii lastel kui ka endal tuju hea.