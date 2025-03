Remondimehe sõnad ajasid väsinud ema nutma

Need kaks lihtsat sõna mõjutasid Smileyt sügavalt. Ta kirjeldas remondimehe reaktsiooni kui «meeldetuletust, mida mu väsinud ema süda vajas». Ta tunnistas ta, et nutab endiselt selle hetke peale mõeldes.

«Ühel päeval ei ole neid käejälgi enam seal, nii et naudi neid. Ma ei suuda oma poiste väikseid sõrmejälgi millegi pealt maha pesta, sest see toob mulle nii palju rõõmu.»

«Mu poiss-sõbra ema hoidis mu last, kui ta oma kodu renoveeris. Mul oli klient külas ja tundsin piinlikkust, et jalutuskäru, kingad ja mänguasjad olid igal pool laiali. Aga tema lihtsalt naeratas ja ütles, kui tore on, et laste asjad on käepärast.»