EI TUNNE ÄRAGI Janet Jacksoni muutunud välimus lõi fännid pahviks

Viimastel kuudel on meedias palju tähelepanu pälvinud 57-aastase popstaari Janet Jacksoni muutunud välimus. Fännid ja meediaväljaanded on märganud tema nooruslikku ilmet, mis on tekitanud spekulatsioone võimalike iluprotseduuride kohta. Lisaks on ta kaotanud oma kehalt muljetavaldava koguse kilosid.