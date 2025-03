Menopausi sümptomid võivad ennustada dementsuse riski

​Kuigi menopaus on loomulik eluetapp, mille läbib iga naine, kaasnevad sellega teatud ebamugavused, nagu öine higistamine, kuumahood ja meeleolukõikumised. Kuid uus uuring, mis avaldati ajakirjas PLOS One, viitab sellele, et need sümptomid ei pruugi olla lihtsalt ebamugavad – need võivad ka viidata suurenenud riskile haigestuda dementsusesse.