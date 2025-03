PROOVI JÄRELE Kui sa suudad seda harjutust teha, on su jalad ülimalt tugevad

Seina vastas istuda võib tunduda lihtne – sea end aga mugavalt sisse ja mis see siis ära pole. Kui oled aga kunagi proovinud püsida selles poosis kauem kui paar sekundit, tead, et see on kõike muud kui lihtne. See harjutus on jalgade jõu, vastupidavuse ja vaimse sitkuse proovikivi, mis viib su tuhara- ja reielihased viimase piirini.