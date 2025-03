Haisvad jalad. Seenhaigus on ülinakkav.

Kui oled maiustanud toore sibulaga või teinud pika kurnava trenni, pole tekkinud ebameeldivad lõhnad üllatuseks ja on normaalsed. Need olukorrad lahendab hõlpsasti dušš, hambapasta ja deodorant. Kuid on olukordi, kus nendest vahenditest ei piisa. Kehalõhnad annavad sageli infot organismi tervislikust seisundist ja ole teadlik, millele tähelepanu pöörata ja millal kiiresti arsti juurde minna.