Psühholoog Gayle Wattsi sõnul tekib popkorniaju siis, kui me oleme harjunud kiire ja pideva uue infoga ning püüame sellega kohaneda. «Saame dopamiini kiirest infost – olgu see siis sõnumid, videod või uudiste pealkirjad. Ajaga on üha raskem süveneda ja keskenduda,» selgitas ta. «Meie aju ei ole loodud pidevaks stimulatsiooniks, kuid tänapäeva elu just seda nõuab.»