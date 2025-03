Ainevahetus on protsess, mille käigus muundab keha toidu energiaks. Selle kiirust mõjutab mitu tegurit – geneetika, tervislik seisund ja elustiil. Aeglane ainevahetus näitab, et keha põletab vähem kaloreid ja tulemuseks on teatavad sümptomid, millele heidame allpool pilgu peale.