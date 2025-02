Miks kannab Meghan Markle nii palju beeže toone? Vastus võib sind üllatada

Üks võimalik põhjus peitub kuninglikes etiketireeglites. Nimelt on kirjutamata reegel, et kuningliku perekonna liikmed ei tohiks kanda samal üritusel sama värvi rõivaid kui kuninganna Elizabeth II. Kuninganna on tuntud oma värvikirevate kostüümide poolest, mis aitavad tal rahva seas paremini silma paista. Beežide ja neutraalsete toonide kandmisega vältis Meghan võimalikke kokkusattumusi ja tagas, et tema riietus ei konkureeriks kuninganna omaga. Kuna ta ei teadnud ette, mida kuninganna kannab, oli lihtsam valida midagi neutraalset, mida Elizabeth II ise selga ei paneks.