Just sel põhjusel ei ole kuningas Charlesi täpset vähidiagnoosi avaldatud

Üks palee allikas rääkis ajalehele The Times, miks monarh on oma diagnoosi ja ravi üksikasju salajas hoidnud: «See on teadlik valik, et vähiravi olulisus jõuaks võimalikult suure hulga inimesteni, kes seda rasket haigust põevad. Kuninga diagnoosi täpne avaldamise järel keskenduks tähelepanu liigselt sellele konkreetsele vähivormile.»