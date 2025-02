Ariana Grande muutunud välimus valmistab fännidele tõelist muret: on ta ikka terve?

Avalikkus on märganud Ariana Grande märkimisväärset kaalulangust, mis on tekitanud fännides ja meedias muret tema tervise pärast. Ariana on varem jaganud, et tal on olnud probleeme hüpoglükeemiaga, mida ta seostas kehvade toitumisharjumustega. 2013. aastal teatas ta, et on vegan, kuid 2019. aastal tekkisid fännidel kahtlused tema dieedi osas, kui ta tegi koostööd Starbucksiga erijoogi loomiseks, mis sisaldas mune. Tema toitumisspetsialist Harley Pasternak kinnitas siiski, et Ariana järgib endiselt taimset menüüd, kuid lubab endale aeg-ajalt ka väikeseid naudinguid.