Eesti Laulu üllataja Kelli-Karita: ma loodan, et publik tundis meie keemiat ka läbi ekraani

«Ma tegin seda kõike esimest korda ja võtan kaasa selle, et kui teha palju tööd ja näha vaeva, siis tundub, et kõik on võimalik,» sõnab ta, lisades, et on südamest tänulik kogu tiimile: «See oli kindlasti unistuste tiim!» Eurovisioonile pääsemisele Kelli-Karita ei mõelnud, vaid keskendus Eesti Laulu sooritusele. Ja ehkki tulevik muusikavallas võib veel olla lahtine, on üks kindel – Eesti Laul õpetas talle palju ning avas täiesti uue maailma.