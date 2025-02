Iga kolmas naine Eestis on kogenud lähisuhtes vägivalda

Ta rõhutas, et teadlikkust lähisuhtevägivallast ja abi saamise võimalustest tuleb järjepidevalt suurendada, kuna nii jõuavad vägivalda kogenud vajaliku abini. «Keegi ei tohiks vägivalda märgates kõrvale vaadata. Vastupidi, normaalsuseks peaks saama see, et reageerime alati, kui märkame vägivalda. Kui olukord on ohtlik, tuleb viivitamatult helistada hädaabinumbril 112. Kui on vaja nõu küsida, saab helistada ohvriabi numbril 116 006,» selgitas Kink.

Teavituskampaania loovkontseptsiooni aluseks ja probleemile tähelepanu juhtimiseks kasutatakse levinud fraase, mis pisendavad lähisuhtevägivalla tähtsust. Kampaania informatiivne osa keskendub lähisuhtevägivalla liikide ja abi saamise võimaluste tutvustamisele. Teadlikkuse tõstmiseks ja muutustele inspireerimiseks kaasatakse ka lähisuhtevägivalla eksperte.

«Kampaanias kasutatud kõlavad vabandused, nagu «Nad ju alati tülitsevad» või «See pole mingi vägivald – ta ju ei löö teda» toovad esile ühiskonnas ringlevate levinud fraaside tegeliku ohu. Sellised repliigid mitte ainult ei takista abi saabumist, vaid ka pisendavad lähisuhtevägivalla tegelikku koledust, pannes selle näima nii väikese ja tähtsusetuna, et probleemist endast kiputakse mööda vaatama. Seetõttu on kampaanias kesksel kohal mõte, et lähisuhtevägivallale pole vabandust – see on meeldetuletus meile kõigile, et oleksime tähelepanelikumad,» lisas Inga Filipova.