Psühholoog jagab, kuidas märgata lähisuhtevägivalla all kannatavat kolleegi

Psühholoog lisas, et oluline on siin jälgida iseenda suhtumist. «Kui märkad kolleegis mingeid muutusi, siis võta eelduseks, et ju tal on mingi põhjus. See võib olla lähisuhtevägivald või ka mõni muu probleem. Sedasi oleme häälestatud mõistmisele,» selgitas Katrina Heinmets.

Psühholoog nentis, et kui kolleegil puudub valmisolek rääkimiseks, siis on võimalik valmisolekut ka kasvatada. «Inimene ei pruugi veel ka ise tunnistada enda suhtes toimuvat või mõtestada seda kui lähisuhtevägivalda. Siin saavadki tööandjad või kolleegid olla toeks ning anda märku, et tema turvalisus on oluline ning et uks on lahti, kui soovitakse rääkida,» lisas Heinmets. Kui tekib kahtlus, et inimese elu on ohus või kui peres on lapsed, kes on ohus, siis tuleb sellest kohe teavitada hädaabinumbril. Vajadusel saab konsulteerida ka naiste tugikeskuse spetsialistidega. «Kolleeg või tööandja ei pea astuma abistaja rolli, temast ei pea saama tugiisik. Tööandja ja kolleegi roll on märgata ja toetada abile jõudmisel,» mainis Heinmets.