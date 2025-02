Kui soovid kaalust alla võtta, siis vähem kaloreid on kaalulangetuse üks alustalasid. Kuid see ei tähenda, et peaksid loobuma oma lemmiktoitudest – saad lihtsalt nautida tervislikumaid versioone nendest. Spordidietoloog Tara Collingwood annab nõu, kuidas vähendada kaloreid juba täna.