NAGU ÕED! Kate Winsleti tütar on justkui ema koopia

Noor näitlejanna püüab mitte keskenduda tõsiasjale, et ta on Kate Winsleti tütar, kuigi näitlejakarjääri alustas ta koos emaga filmides mängides. Üks nende ikoonilisemaid ühisrolle oli sari «I Am Ruth», kus nad mängisid ema ja tütart. See räägib loo emast, kes võitleb oma teismelise tütre sotsiaalmeedia sõltuvusega.