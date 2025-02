See vallatu tegu korra kuus võib menopausi edasi lükata

Kui otsid vabandust, miks nädalavahetusel linade vahele hüpata, siis siin on üks hea põhjus: regulaarne seks lükkab menopausi edasi. Londoni Ülikooli Kolledži teadlased avastasid, et naistel, kes seksivad vähemalt korra nädalas või isegi kuus, on väiksem tõenäosus varajaseks menopausiks võrreldes nendega, kelle seksuaalne aktiivsus on harvem.