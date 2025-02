HÜVA NÕU Tee neid asju 50ndates, et vältida tulevikus dementsust

Alzheimeri tõbi ei teki ootamatult – see areneb aeglaselt, aastaid enne esimesi märgatavaid sümptomeid. Uuringud on näidanud, et haigusega seotud ajumuutused hakkavad tekkima juba kümme aastat enne mäluprobleemide ilmnemist.

Hea uudis on see, et mitte kõigil, kelle ajus sellised muutused toimuvad, ei teki dementsust. Kuigi teadlased ei tea täpselt, miks mõned inimesed haigestuvad ja teised mitte, on üha enam tõendeid, et elustiil mängib suurt rolli. See tähendab, et kui geneetika suurendab su riske, saad tervislike harjumustega probleeme ennetada ja isegi ära hoida. Mida varem alustada, seda parem.