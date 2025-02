Stressist priiks ühe ampsuga – hommikusöök teeb imet!

Kortisool ehk stressihormoon järgib loomulikku ööpäevarütmi – kerkib hommikul, et sind üles äratada ja langeb päeva jooksul järk-järgult. Hommikusöök annab kehale märku, et on aeg kortisool stabiliseerida ja alustada päevaga. Teisisõnu, hommikusöögi vahelejätmine hoiab su keha kauem stressiseisundis.