Hommikusööki õigel ajal süües võid elada kuni kümme aastat kauem

Kas teadsid, et see, mida hommikul suhu pistad, võib sinu eluiga märkimisväärselt pikendada? Uuringud näitavad, et teadlik hommikusöök ei anna mitte ainult energiat ja hea enesetunde kogu päevaks, vaid võib ka aidata ennetada kroonilisi haigusi ja isegi lisada eluaastaid. Alusta oma päeva õigesti ja ela kauem ning tervemalt!