EKSPERT HOIATAB Kahe padjaga magamine teeb sinu tervisele koleda karuteene

TikTokki postitatud videos hoiatab Spiegel kõiki kahe padjaga magamise eest ja nimetab selle tulemusel tekkivat probleemi kahe padja sündroomiks.

Tõsi, ta tunnistas, et sellist terminit teaduslikest uuringutest ei leia, kuid ta on kindel, et see on reaalne probleem, vahendab Unilad.

Missouris tegutsev füsioterapeut on töötanud oma valdkonnas üle 13 aasta ja on näinud, kuidas ennetatavad tervisehädad inimestele märkamatult ligi hiilivad.

«See, mis meiega igapäevaelus juhtub, on see: me vajume üha enam sellesse asendisse,» ütles ta, demonstreerides ettepoole kalduvat kehahoiakut.

«Kui me oleme sellises asendis terve päeva ja siis läheme magama kahe padjaga, siis padjad tõstavad meie pead, aidates kaasa kumerusele, mis on tekkinud kehva rühi tõttu. Selle asemel, et lasta kaelal ja lülisambal tagasi sirgesse asendisse venida, kinnistab see halba rühti veelgi,» lisas ta.

Miks see üldse probleem on?

Spiegeli sõnul võib see põhjustada või märgatavalt süvendada küürselgsust. See esineb ülaseljal kaela lähedal ning seda nimetatakse ka kaelakühmuks või küüruks.

Cleveland Clinicu terviseekspertide sõnul viitab see termin selgroo liialdatud kumerusele ning kõige sagedasem põhjus on just kehv rüht.

Ekspert selgitas, et kahe padjaga magamine võib 8 tunni jooksul halba kehahoiakut süvendada ning aja jooksul muutub see tõsiseks probleemiks. Ta rõhutas, et inimesed peaksid magama asendis, milles nad soovivad päeval oma rühti hoida.

«Ma juba niigi võitlen halva rühiga, ma ei taha voodisse minna ja lasta patjadel seda veelgi süvendada,» ütles ta.

«Kui sa lähed öösel magama, kasuta gravitatsiooni enda kasuks ja lase sel enda rühti sirgendada – kui su keha seda talub.»