TÄHTIS TEADA Nipid, kuidas parandada ebatervet suhet toiduga

Toiduga suhete parandamine ei tähenda moehullustega kaasaminekut. See tähendab oma keha kuulamist ja tasakaalu leidmist. Kenad sõnad küll, aga kuidas sinna jõuda? Väga sageli ongi see üksinda raske, nii et kui see tundub üle jõu käivat, mine kindlasti psühholoogi juurde. See ei ole väike mure!