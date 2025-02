69-aastane Donatella Versace pani interneti kihama: kuidas ta nii nooruslik on?

Tema hiljutine välimus on paljud pahviks löönud, sest moedisaini kuninganna näeb välja väga värske, kaunis ja nooruslik. Paljud inimesed on Instagramis nimetanud tema praegust välimust läbi aegade kauneimaks, kuid see on samas kergitanud üles teemasid ja arutelusid, kas "igavesti noor" olemine on üks moemaailma taakasid. Võib-olla kaasneb moemaailma karusselli tipus keereldes surve olla hoolimata vanusest nooruslik ja sile.