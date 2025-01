PROOVI JÄRELE Selline hommikusöök annab energialaksu terveks päevaks

Toitumisspetsialist Vanessa King soovitab võtta hommikueinet ühe-kahe tunni jooksul pärast ärkamist. Kui see aeg aga ei sobi, ära muretse – hommikusöögi kasulik mõju säilib ka hiljem süües. «Parim aeg hommikusöögiks on siis, kui see sobib su ajakavaga, tekitab kõige vähem stressi ja saab muutuda harjumuseks, arvestades muid kohustusi, nagu töö, trenn või pereelu,» selgitas King.