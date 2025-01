Põhjus, miks soovitus süüa vähem ja liigutada rohkem ei sobi kaalust alla võtmiseks

Aeg on lükata ümber see aastaid meile pähe taotud idee, et saleda ja tugeva keha jaoks on vaja lihtsalt vähem süüa ja rohkem liigutada. Teadlane Abbie Smith-Ryan, kes uurib ainevahetust, toitumist ja trennisooritusi, usub, et see lähenemine pole üksnes aegunud, vaid isegi kahjulik.