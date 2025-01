Hämmastavalt tunnistab 64 protsenti ameeriklastest, et neil on tööga seotud õudusunenägusid. JobLeads analüüsis veebipõhiseid otsingutulemusi, et leida kümme kõige levinumat tööga seotud unenägu – ja tööl püksteta olemine oli nende seas kõrgel kohal, vahendab New York Post.

«Inimesed näevad seda und, sest salaja on see just see, mida nad alati on tahtnud. Kõigile meeldiks tulla tööle, oma kehaga uhkeldada ja öelda, et kuule, ülemus, vaata seda,» teoretiseeris Hell's Kitcheni koomik Maximillian Lowe.