Niimoodi saad kiirelt välja nuputada, mitu sammu päevas sa astuma peaksid

«Uuringud on näidanud, et 10 000 sammu pole mingi kindel piir. Paljudele on see eesmärk isegi liiga kõrge,» märgib Husu. Sammud kogunevad sageli märkamatult – tööle või poodi minnes, kodutöid tehes või lihtsalt jalutades. Kui soovid leida endale sobiva igapäevase sammueesmärgi, tasub unustada üldlevinud 10 000 sammu reegel ja lähtuda oma igapäevasest liikumisest.