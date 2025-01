Mees jõi iga päev üle kolme liitri vett ja nägi suuri muutusi nädala aja pärast

Veejoomine on meie üldise heaolu seisukohalt ülioluline, sest aitab kehal eemaldada jääkaineid, reguleerida kehatemperatuuri, transportida toitaineid rakkudesse ning kaitsta elundeid ja kudesid. Lisaks tõstab see energiataset ja parandab üldist enesetunnet.

Ent oluline on meeles pidada, et 3,8 liitrit vett päevas ei pruugi sobida kõigile. Enne väljakutsega alustamist konsulteeri tervishoiutöötajaga, eriti kui sul on mõni haigus, oled rase või kuulud haavatavasse vanuserühma. Ülemäärane veejoomine ilma elektrolüütide tasakaalu jälgimata võib põhjustada terviseprobleeme.