Kas lastele tohiks kaalulangetuseks Ozempicut anda?

Traditsiooniliselt on kaalulangetusega seotud meetmed, nagu ranged dieedid, intensiivne treening või ravimid, olnud mõeldud eelkõige täiskasvanutele. Laste puhul suuname süü sageli vanematele, kuna eeldame, et laps ise pole oma kehakaalus süüdi. Siiski pole lapsed immuunsed kehakaalu puudutavate ühiskondlike arutelude suhtes – juba varases eas teadvustavad nad, et ülekaal on stigmatiseeritud.