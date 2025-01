VIDEO «Vau, nii hea idee!» Kas ka sina kannad oma hommikumantlit valesti?

Kuid tuleb välja, et miljonid inimesed võivad hommikumantleid valesti kinni siduda. Briti sisulooja Levi-Mariah jagas TikTokis õiget viisi hommikumantli sidumiseks.

Nutikat nippi demonstreerides sidus Levi oma hommikumantli vöö nii, et tõmbas selle läbi kahe aasa hoopis eestpoolt. Vältides vöö viimist selja taha, tõmbas Levi kaks otsa kokku nagu tavaliselt, surudes mantli mõlemad pooled korralikult sisse. Lõpetuseks sidus ta vöö otsad omavahel kokku.

See nipp on mõeldud vältimaks hommikumantli hõlmade laiali vajumist.

Video on TikTokis osutunud populaarseks, kogudes vapustavad 3,3 miljonit vaatamist ja 69 700 meeldimist.

Paljud vaatajad olid nipi avastamise üle rõõmsad, märkides, et see lahendab seljavalu probleemi, mida vöö peal istudes tuntakse.

«Vau, nii hea idee! Mul on sensoorseid probleeme ja vihkan vööosa seljal, eriti kui ma laman või kuskile toetun – armastan seda, aitäh!» kirjutati kommentaarides.

«See on tegelikult väga kasulik, sest nii tüütu on hommikumantlit kogu aeg uuesti siduda, sest see kipub lahti minema. Pean kindlasti proovima,» sõnas teine kommentaator.