Reedel ajakirjas Allure avaldatud intervjuus tunnistas 55-aastane näitlejanna, et tal on olnud juba üle kümne aasta uneprobleemid.

«Uni ja mina oleme keerulises suhtes,» ütles ta. «Ma tõesti tahan und armastada ja olen kindel, et uni tahab mind armastada, kuid meil on olnud raskusi, eriti viimase 10–15 aasta jooksul.» Näitlejanna ei öelnud otseselt, et tal on unetus – seisund, mis mõjutab kuni 30 protsenti inimestest.