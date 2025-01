SÄRTSAKAS PROUA 106. sünnipäeva tähistanud naine avaldas pika elu saladuse

Foto on illustratiivne.

Florence «Fireball Flo» Hackman on Ohios elav naine, kellest sai eelmisel aastal internetisesatsioon, sest tähistas oma sünnipäeva napsu võttes. Hiljuti juba 106-aastaseks saanud naine pole viskist vahepeal lahti öelnud – ja ta jõi seda ka aasta lõpus toimunud sünnipäeval. Kuid kas see on tema pika elu saladus?