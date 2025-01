Lihtsam öelda kui teha! Kuigi me ei saa alati oma elu väliseid stressitegureid kõrvaldada, kinnitas Asprey, et hommikune kahe koostisosaga jook võib tuua endaga märgatava muutuse. 51-aastane Asprey ütles, et tema enda naine saavutas sellega häid tulemusi, väites, et tal oli perimenopausi lõpuks kolm korda rohkem juukseid, vahendab New York Times.