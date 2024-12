KAS TEADSID? See levinud probleem kukutab juuksed peast välja ja ajab näo kortsu

«Stress aitab kaasa kortsude ilmnemisele mitmel viisil,» selgitas dr Chiu. Kõige levinum on see, et stress tõstab kehas kortisoolitaset, mis omakorda soodustab kollageeni ja elastiini lagunemist. Nii jääb nahk õhemaks ja tekivad kortstud. Samuti vajutavad oma templi stressist tingitud näoilmed – nagu murejooned otsmikul ja kulmude vahel.