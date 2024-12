HÜVA NÕU Vali õige köögivili iga tervisemure jaoks

Me kõik teame, et peaksime sööma rohkem köögivilju. Ideaalis viis portsu köögi- ja puuvilju päevas ning vikerkaarevärvides. Kui tunned, et selle eesmärgini jõudmine on keeruline, motiveeri end oma tervisega. Kas su suguvõsas on levinud südamehaigused, valutavad liigesed või mõni muu krooniline probleem? Nii saad toitu ostes keskenduda nendele köögiviljadele, mis aitavad just nende tervisemuredega. Lisa neid oma menüüsse järjepidevalt ja rikasta toidulauda ka muude köögiviljadega, mis sulle maitsevad!