Eesti eratreener annab nõu, kuidas pühade ajal tervislikke harjumusi hoida

«Pühadeperioodil treenimine on suur väljakutse igaühele. Sageli on see aeg, mil võetakse ette väljasõite, kokkusaamisi sõprade ja perega ning on loomulik, et tekib tunne, et treeningud selle kõige vahele küll ära ei mahu,» tõdeb Leesmann. Selleks, et treenimine kiirel ajal tagaplaanile ei jääks, soovitab Leesmann planeerida treeningud hommikusse või kasutada tavapärastele trennidele lihtsaid alternatiive, mida saab teha igal ajal asukohast olenemata. «Isegi kodus tehtavad keharaskustega harjutused või tund aega jalutamist on parem kui üldse mitte treenimine. Tähtis on, et sa selle oma päevakavasse planeerid,» rõhutab ta.