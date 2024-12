Tervis taldrikul: need on kõige tervislikumad puuviljad

Puuviljade tervislikkuse hindamine on keeruline, sest kõik puuviljad on toitaineterikkad. Puuviljad on täis olulisi vitamiine, mineraale, kiudaineid ja fütotoitaineid, muutes need tasakaalustatud toitumise alustalaks. Rohkem puuvilju süües saad lihtsalt ja tõhusalt toetada üldist tervist, hoida kehakaalu kontrolli all ning isegi pikendada eluiga.