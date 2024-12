PROOVI JÄRELE Selle kavala nipi abil kestavad sukkpüksid kauem kui kunagi varem

TikTokis on populaarsust kogunud meetod, mille kohaselt tuleks sukkpüksid enne esmakordset kandmist sügavkülmutada. Kasutajad väidavad, et külm mõjutab sukkpükste materjali nii, et need ei purune nii kergesti.

Kuidas see toimib?

Võta uued sukkpüksid pakendist välja.

Niisuta sukkpükse ühtlaselt veega.

Pigista sukkpüksid kuivemaks, kuid ära neid täielikult kuivata.

Pane sukkpüksid sügavkülmakotti ja jäta need ööseks sügavkülma.

Võta sukkpüksid sügavkülmast välja, lase neil toatemperatuuril sulada ja kuivada.

Pärast seda protsessi on sukkpüksid kasutamiseks valmis ning väidetavalt vastupidavamad.

Kas see nipp töötab?

Kuigi trikk ei ole uus on see uuesti tähelepanu keskmesse tõusnud. Mõned inimesed väidavad, et on kasutanud seda meetodit juba aastakümneid.

Tampere rakenduskõrgkooli tekstiili- ja materjalitehnoloogia lektor Marja Rissanen kinnitas väljaandele MeNaiset, et külmutamine võib sukkpükste materjalile tõepoolest mõju avaldada.

Niiskus vabastab pinged: sukkpüksid on kootud ja aasade moodustumisel võivad tekkida pinged. Kui materjal on märg, need pinged vabanevad ja silmused saavad asetuda loomulikult, muutes kanga tugevamaks.

Külmumise mõju nailonile: sukkpüksid on enamasti valmistatud nailonist ja elastaanist. Külmumisel aeglustub nailonimolekulide liikumine, mistõttu need muutuvad tihedamaks. Nii on sukkpüksid tugevamad.

Samal ajal võib külmutamine mõjuda halvasti elastaanile, mis annab sukkpükstele venivuse. Eriti juhul, kui sukkpükse külmutatakse korduvalt.

Kas tasub proovida?

Kuigi Rissanenil endal selle meetodiga praktiline kogemus puudub, soovitab ta huvilistel seda nippi katsetada. «See on lihtne katse, mida igaüks võib kodustes tingimustes proovida,» julgustas ta.