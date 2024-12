Naine kaotas ebameeldiva vaatepildi tõttu 57 kilogrammi

Melissa Curranil on enda sõnul lapsest saati olnud kaaluprobleeme. Ta on korduvalt üritanud kaalust alla võtta, kuid asjata. Täiskasvanuna tunnistas ta endale oma halbu söömisharjumusi, süües palju šokolaadi, valmistoite, rasvaseid krõpse ja loputas need alla suurte koguste suhkrurikaste karastusjookidega.