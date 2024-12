Ema šokis: uskumatu, mis juhtus mu 11-aastase tütrega sõbranna juures ööbides

Tüdruk rääkis emale, et sõbra toas olid kaamerad, mis tekitasid temas ebamugavust. Ema jagas oma kogemust Redditis, küsides nõu ja otsides mõistmist.

«Mu tütar läks sõbra juurde ööbima koos teise sõbraga. Seda ei juhtu enam kunagi, nad on alles 11-aastased,» alustas ema oma postitust.

Tütar küsis kaamerate kohta ja sõbra vanemad väitsid, et kaamerad toas on turvakaalutlustel ja välja lülitatud. Tüdruk aga märkas, et kaameratel tuli põles, mis viitas vastupidisele. Ta kattis kaamerad särgiga, kuid sõbra vanem tuli tuppa, eemaldas särgi ja lahkus midagi ütlemata.

See olukord tekitas tütres nii palju ärevust, et ta helistas emale ja palus endale järele tulla. «Mul on vastikustunne peal ja ma ei tea, mida teha,» kirjutas ema, rõhutades, kui uhke ta tütre üle oli, et too oma sisetunnet usaldas ja otsustas lahkuda.

Hiljem uuris ema olukorda lähemalt ja sai teada, et tütar eksis kaamerate arvuga – toas oli ainult üks kaamera, mis oli väidetavalt seal turvalisuse huvides, kuna tuba asub garaaži kohal, kustkaudu saab ka lapse tuppa. Sõbra ema kinnitas, et kaamera on olnud seal aastaid ning neil polnud kavatsust kedagi ebamugavasse olukorda seada. Ta kinnitas, et ta ei käinud toas kaameralt särki ära võtmas, vaid see pidi olema ise alla kukkunud.

Ema siiski arvas, et kaamera olemasolu toas oleks pidanud olema varem selgitatud ja lisas, et tütar tundis ennast väga hirmununa.

Ekspertide soovitus: turvasõna kasutamine

Ema sõnul andis tütar märku, et midagi on valesti, kasutades nende omavahelist kokkulepitud turvasõna. Selline koodsõna võimaldab lapsel vanematele märku anda, kui ta tunneb end ebamugavalt või ohtlikus olukorras, ilma et see teistele silma torkaks.

Antud olukorras aitas turvasõna lapsel kiiresti abi kutsuda ja vältida olukorda, mis tundus talle ebasobiv. See juhtum rõhutab, kui oluline on lastele õpetada oma sisetunnet usaldama ja anda neile tööriistad, et turvaliselt abi küsida, vahendab YourTango.