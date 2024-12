Need üllatavad märgid näitavad, et sa kasvasid üles toksilises kodus

Enamasti jõuab see alles hiljem kohale, et lapsepõlvekodus polnud asjad päris korras. Redditist arutatakse: «Mis on märk sellest, et keegi kasvas üles mürgises keskkonnas, kuid nende arvates on see normaalne?» Vastused on silmiavavad, tuues esile käitumismustreid, mis tegelikult viitavad sügavamatele haavadele.

Pärast konflikti tunne, et sind ei armastata

Üks levinumaid märke on uskumus, et konflikt tähendab armastuse lõppu. Kommenteerijad tõid välja, et mürgises keskkonnas üles kasvamine tekitab hirmu, et erimeelsused viivad selleni, et armastus kaob.

«Alati kui me vaidleme, arvan, et mu kallim ei armasta mind enam.»

«Kui partneril on kiire ja me pole kaks päeva korralikult rääkinud, hakkan arvama, et ta on minust tüdinenud.»

«Mul on sama ka oma sõpradega – pelgan, et iga väiksemgi konflikt tähendab sõpruse lõppu.»

Liigne seletamine

Veel üks sagedane märk on vajadus kõike liigselt selgitada ja õigustada – alates igapäevastest otsustest kuni ostudeni.

«Seletan alati kõiki oma valikuid, isegi täiesti kõrvalistele inimestele. See on harjumus, mis mul tekkis pideva ja põhjuseta karistamise tõttu.»

«Ma tunnen kedagi, kes põhjendab igat oma tegevust. Näiteks kui ta ostab midagi, siis ta kinnitab, et see oli alla hinnatud ja ta räägib sellest isegi juhuslikele võõrastele.»