HEA TEADA Tumedal šokolaadil avastati uudne kasu tervisele

Kui isutab šokolaadi järele, on tore teada, et valikuid jagub: piimašokolaad, valge šokolaad, tume šokolaad ja kõik vahepealne. Ehkki igaühel neist on oma võlud, viitab uus uurimus, et tume šokolaad on neist tervisele parim. Šokolaadisõpradele on rõõmus uudis – tume šokolaad vähendab riski haigestuda II tüüpi diabeeti.