Peep Vain on kreisi vend. Tahab teha ja teebki! Oota, kuidas? Miks tal asjad untsu ei lähe? «Lähevad! Mul läheb ikka väga halvasti ka,» tunnistab mees. Ometi pani ta püsti enneolematult julge avantüüri – homme toimub Alexelas kontsert, sõu ja seiklus, kõik ühes. «Tuhat on mulle just paras publik, selline õdus,» ütleb Peep bravuurikalt.

Saabun Alexelasse päev enne suursündmust. Laval käib kibe töö ja elevus on õhus. Astun lavale ja hooman – see saal on ikka hiiglaslik! Pikk on pink neist artistidest, humoristidest ja meelelahutajatest, kes pole niivõrd suurt ampsu isegi sihtida söandanud. Ja siis tuleb Peep Vain ja teatab: «Palun mulle Alexela saal, tuhat on mulle just paras.» Ning üle tuhande inimese on ka tulemas.