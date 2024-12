TOKSILISED PÜHAD Üks asi keerab terapeudi sõnul jõulupidustused täiesti pahupidi

Psühhiaater ja podcast'i «​The Reflective Mind» autor dr Jennifer Reid tõdeb, et suure osa sellest stressist põhjustab püüdlus luua täiuslik pühadeaeg. «See on üks pühade negatiivsetest külgedest, mis sageli varjutab kogu perioodi,» nentis ta.

«Eriti naised, kuigi mitte ainult, tunnevad sageli, et peavad pühad kõigi jaoks eriliseks muutma,» ütles Reid. «Üks selle olukorra keerukaid külgi on uskumus, et kui me suudame kõik perfektselt teha – mis on tegelikult võimatu –, saame kontrollida asju, mis tegelikult jäävad meie kontrolli alt välja.»